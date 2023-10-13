ЦАХАЛ готується до наземного вторгнення в сектор Гази. Що сталося за ніч

Армія оборони Ізраїлю повідомила в ООН про те, що все палестинське населення з півночі має переселитися до південної частини сектора Гази протягом 24 годин.

Про це пише Times of Israel.

У повідомленні речника, який це оголосив, ішлося, що ЦАХАЛ може бути готовий розпочати наземне вторгнення після шести днів повітряного бомбардування. Приблизно 1,1 мільйона палестинців живуть у північній частині сектора Гази. В ООН вважають, що неможливо провести таку евакуацію «без руйнівних гуманітарних наслідків».

Наразі, за даними ООН, понад 423 тисячі палестинців стали внутрішніми біженцями в регіоні.

Ізраїль уже ввів повну облогу сектора Гази: відключив воду, електроенергію і газ; закрив свої прикордонні переходи й обстрілює єгипетський перехід Рафах, тимчасово зробивши його теж непридатним для використання.

Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) попереджає, що система охорони здоровʼя сектора Гази досягла «переломної точки» — залишилося мало часу до гуманітарної катастрофи.

ООН закликає виділити $294 мільйони для «найнагальніших потреб» у Газі та на Західному березі. Ці гроші призначені для понад 1,2 мільйона людей.