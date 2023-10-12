Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 7. Є поранені та зниклі безвісти

У війні в Ізраїлі загинули семеро українців. Ще девʼятеро отримали поранення і девʼятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Консули встановили особисті дані загиблих, підтримують звʼязок з їхніми родичами і готують репатріацію тіл.

Також українське посольство співпрацює з ізраїльськими службами безпеки, щоб знайти зниклих.

Понад тисячу українських громадян звернулися по допомогу, щоб виїхати з Ізраїлю. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі евакуації надішлють українцям, які надали свої дані посольству України в Тель-Авіві.

Ще майже 200 українців заявили, що хочуть евакуюватися із сектора Гази. Але поки що виїхати звідти неможливо. Українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші відомства України шукають способи врятувати громадян України.