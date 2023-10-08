Бойовики ХАМАС убили 260 людей на фестивалі — його проводили біля кордону з сектором Гази

На території громади Реїм, яка розташована на півдні Ізраїлю біля кордону із сектором Гази, уночі 7 жовтня проходив музичний фестиваль. На місці його проведення наразі знайшли 260 тіл.

Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на волонтерів служби порятунку Zaka.

У фестивалі брати участь тисячі людей, коли бойовики ХАМАС напали на Ізраїль.

20-річна Ноя Реувен, яка була на фестивалі, розповіла The Times of Israel, що люди панікували й бігли до своїх авто, коли над ними летіли ракети. Вона чула звуки пострілів.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.