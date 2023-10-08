Ізраїль входить у тривалу і складну війну. Що сталося за ніч

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що країна «вступає в довгу і важку війну» проти бойовиків ХАМАСу. За його словами, перший етап контртерористичної операції вже завершений.

«Ми почали наступальний рух, і він триватиме без застережень і без перепочинку — до досягнення цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо», — написав премʼєр.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих унаслідок атаки на Ізраїль зросла до щонайменше 300 людей, а поранення дістали 1 864 людини.

Водночас ХАМАС стверджує, що в секторі Гази від ізраїльських ударів загинули 256 палестинців і ще 1 788 були поранені.

Армія оборони Ізраїлю вночі завдала артилерійських ударів по Лівану після того, як у напрямку ізраїльської території звідти випустили мінометні снаряди.

Ізраїльська винищувальна авіація також завдала серію ударів по мечетях у секторі Гази — бойовики ХАМАСу використовували релігійні обʼєкти у військових цілях. ЦАХАЛ також заявив про знищення штаб-квартири розвідки ХАМАСу, військової та авіаційної бази, а також банків, які фінансують терористів.

У боях із терористами ХАМАСу загинув полковник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Стейнберг. Він командував бригадою «Нахаль».

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни» й переможе.