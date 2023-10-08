Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за пункт 40 Алеф. Він передбачає офіційне оголошення війни

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення пункту 40 Алеф, що означає офіційне оголошення війни. Востаннє він застосовувався 1973 року, під час Війни Судного дня.

Він передбачає, що «держава не розпочинатиме війну і не вживатиме значних воєнних дій, які можуть з високим ступенем ймовірності призвести до війни, окрім як у разі відповідного рішення уряду».

Офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт повідомив, що протягом найближчих 12 годин Єруслаим планує розпочати військову операцію, яка покладе кінець анклаву Газа.

«У нас є цілі на найближчі 12 годин. Покласти край анклаву Газа. Взяти під контроль весь анклав та знищити всіх терористів на нашій території», — заявив він.

Тепер ЦАХАЛ має повну свободу дій, проте він зобовʼязаний доповідати політичному керівництву, повідомила державна радіостанція Kan.

Тим часом кількість ізраїльтян, убитих від початку атаки 7 жовтня, перевищила 500 людей, повідомляє Times of Israel. За даними МОЗ, поранено 2 048 людей, з них 330 мають важкі травми, а 20 людей у критичному стані.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».