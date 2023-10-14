Ізраїль повідомляє про ліквідацію очільника Повітряних сил ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що 13 жовтня під час удару по сектору Гази вбила голову Повітряних сил ХАМАС Мерада Абу Мерада.
Про це Ізраїль повідомив уранці 14 жовтня.
ЦАХАЛ стверджує, що вбитий Мерад Абу Мерад керував терористами під час вторгнення 7 жовтня.
Ізраїль заявляє, що 13 жовтня завдав широкомасштабних ударів по всьому сектору Гази. Серед цілей були десятки обʼєктів терористичного руху ХАМАС, а також бойовики з руху «Нухба», які були в секторі Гази. Терористи «Нухба» були однією з провідних сил, які очолили вторгнення в Ізраїль.
Зранку 14 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила жителям північної частини сектора Гази, що вони повинні переміститися в південну частину анклаву, використовуючи евакуаційні коридори між 10:00 і 16:00.
«Якщо ви дбаєте про себе і своїх близьких, ідіть на південь за інструкцією. Будьте впевнені, що лідери ХАМАС подбали про себе і прикриваються від ударів у регіоні», — заявили ізраїльські військові.
Армія оборони Ізраїлю, ймовірно, готова розпочати наземне вторгнення після тижневого повітряного бомбардування у відповідь на вторгнення ХАМАС. В Ізраїлі від цього загинули 1 300 людей, переважну більшість з яких становили мирні жителі.
Американська газета The Washington Post повідомила, що Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з сектора Гази 13 жовтня. На дорозі загинули десятки людей, які евакуювалися, і понад 200 поранені.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 300 загиблих, з палестинського — майже 1 800. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- ХАМАС стверджує, що 13 жовтня випустив 150 ракет по Ашкелоні на півдні Ізраїлю і 250 ракет по північних регіонах країни. Про жертви не повідомляють.
- Гуманітарна криза в Газі поглиблюється. За даними ООН, внаслідок ізраїльських авіаударів 423 тисячі людей були змушені покинути свої домівки.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». ЦАХАЛ поки що не заходив углиб Гази.