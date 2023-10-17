У секторі Гази заявили про удар по лікарні й сотні загиблих. Ізраїль заперечує і припускає невдалий пуск ракети ХАМАС

Підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у секторі Гази. Як передає телеканал Al Jazeera, загинули від 200 до понад 500 людей, але достеменно цю інформацію перевірити поки що неможливо. На місці виникла пожежа, під завалами шукають людей. Їх там можуть бути сотні. Удар по лікарні Al Jazeera підтвердили представники Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Вони також кажуть про сотні жертв.

Люди несуть тіла палестинців, які загинули під час удару по лікарні Ахлі-Араб у центрі Гази, 17 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Всесвітня організація охорони здоровʼя вже заявила, що «рішуче засуджує» напад на лікарню. Лікарня працювала, там перебували пацієнти, медичні працівники та внутрішні переселенці. ХАМАС у своєму Telegram-каналі вже заявив про геноцид і стверджує, що серед загиблих і поранених сотні дітей та жінок. Лікарня, як заявляє рух, слугувала укриттям. Армія оборони Ізраїлю, авіація якої продовжує завдавати ударів по ексклаву, наразі не готова надати інформацію щодо удару по лікарні. «Є багато авіанальотів, багато невдалих пусків [палестинських] ракет і багато фейкових повідомлень від ХАМАС», — заявив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі, передає The Times of Israel. Ізраїльска сторона обіцяє перевірити ці заяви ХАМАС. Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас оголосив триденний траур і закликав палестинців Західного берега річки Йордан виходити з протестами.

Тіла загиблих під час авіаудару по лікарні в місті Газа, 17 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель» Тим часом ізраїльський канал i24 повідомляє, що причиною вибуху в лікарні міг стати невдалий запуск ракети ХАМАС. Жодних подробиць канал не наводить, проте незадовго до вибуху ХАМАС у своєму каналі повідомляв про запуск потужної ракети в бік ізраїльської Хайфи. Прильотів у місті не було. Ізраїльський розслідувач Владі Антонович публікує відео, ймовірно, невдалого пуску ракети в Газі. Справжність цього відео поки що під питанням. Пізніше Армія оборони Ізраїлю повідомила із посиланням на розвідку, що за атакою на лікарню стоїть угруповання «Ісламський джихад».