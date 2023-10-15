Зеленський: У секторі Гази перебувають майже 260 українців

У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців, повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні 15 жовтня.

«Виїзд звідти заблокований для громадян усіх країн, але ми працюємо з партнерами, щоб евакуювати наших громадян», — додав він.

Зеленський закликав усіх українців, які можуть потребувати допомоги, звертатися до дипломатичних представництв України та дотримуватися їхніх рекомендацій. Він запевнив, що українські дипломати готові допомогти.