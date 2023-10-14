З Ізраїлю евакуювали першу групу з 207 українців.

За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, на борту літака з Тель-Авіва до румунського Бухаресту вилетіли 207 громадян, серед яких 63 дитини. Наступний рейс планується на завтра, 15 жовтня, до міста Клуж (Румунія).

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук казав, що Ізраїль хочуть залишити 260 українців.

Із сектора Гази також очікують на евакуацію 243 українці, більшість із них жінки та діти. До Єгипту з цього приводу приїхав український омбудсмен Дмитро Лубінець, аби домовитися про якомога швидшу евакуацію українців. Єдиний діючий контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом досі закритий.

За його словами, МЗС Ізраїлю спершу надало дозвіл на евакуацію іноземців через Рафах, але згодом його відкликало. Це було зранку 14 жовтня. Він додав, що посол України вже офіційно надіслав ноту протесту. Це планують зробити й інші країни, чиї громадяни можуть бути в ексклаві.