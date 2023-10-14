Посол України в Ізраїлі: Дані про українців у полоні ХАМАС не підтвердилися

Інформація про громадян України в полоні бойовиків палестинського руху ХАМАС не підтвердилася.
Про це в коментарі ZN.UA розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука, не змінилися. Їх 12. Водночас серед загиблих громадян України тільки український паспорт мала лише одна людина.
До евакуації з Ізраїлю готуються щонайменше 260 українських громадян. Їх авіарейсами доставлять до Румунії. Близько 240 українців чекають на евакуацію із сектора Гази.
Єдиний контрольно-пропускний пункт «Рафах» на кордоні з Єгиптом досі закритий. Перемовини щодо пропуску іноземців тривають.
- Згідно з даними посольства України в Ізраїлі на 13 жовтня, від нападу бойовиків ХАМАС загинули 12 українців. Ще вісім вважаються зниклими безвісти.