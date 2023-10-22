Міністр оборони Ізраїлю: Операція в Газі може тривати до трьох місяців

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».

Про це він заявив у командному центрі Військово-повітряних сил Ізраїлю в Тель-Авіві, цитує Times of Israel.

«Це має бути останній [наземний] маневр у секторі Гази — з тієї простої причини, що після нього не буде ХАМАС. Це займе місяць, два місяці, три, але, зрештою, ХАМАС не буде. Перш ніж противник зустріне бронетанкові та піхотні сили, він зустріне бомби ВПС», — зазначив Галант.