Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що вже відомо про 212 заручників ХАМАС

Речник Армії оборони Ізраїлю заявив, що наразі військові знають про 212 заручників, яких утримують у секторі Гази.

Про це пише The Times of Israel.

За словами речника, ця цифра не остаточна, оскільки військові все ще вивчають нову інформацію про зниклих безвісти. Однак усім родинам заручників повідомили про ситуацію.

Раніше ЦАХАЛ заявляв, що в полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей. 20 жовтня ХАМАС уперше відпустив двох заручників — громадянок США, матір і дочку.

Що відбувається в Ізраїлі?

Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Bloomberg і The Wall Street Journal писали, що США і країни ЄС просили Ізраїль відкласти наземну операцію в секторі Гази, щоб домовитися про звільнення людей, яких бойовики ХАМАС захопили в заручники під час нападу на Ізраїль. Країна нібито під тиском погодилася почекати.