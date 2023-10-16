ЦАХАЛ: У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей

У полоні бойовиків ХАМАС перебувають 199 людей, заявив офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі. За його словами, військові докладають зусиль, аби дізнатися, де саме в секторі Гази перебувають заручники. Їхні родини уже поінформували.

Про це пише The Times of Israel.

Хагарі додав, що серед заручників, яких терористи забрали в сектор Гази минулого тижня, багато літніх людей, дітей і жінок.

Раніше посол України в Ізраїлі повідомив, що інформація про українців у полоні бойовиків не підтвердилася.