Reuters: США, Єгипет та Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази

США, Єгипет і Ізраїль домовилися про припинення вогню на півдні сектора Гази.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників.
За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.
Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і сектором Гази також відкриють сьогодні, 16 жовтня. Попередньо, він працюватиме до 14:00 за київським часом.
У Єгипті нині перебуває гуманітарна допомога з кількох країн. Вона очікує угоди щодо безпечної доставки до сектора Гази. Також через пункт пропуску «Рафах» мають евакуювати деяких власників іноземних паспортів.
«Рафах» буде знову відкритий. Ми разом із Організацією Обʼєднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують», — пообіцяв держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі 15 жовтня.
Що відбувається в Ізраїлі?
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 2 600. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.
- Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Ізраїль відновив водопостачання на півдні сектора Гази. За його словами, про це повідомила ізраїльська влада.
- За даними гуманітарного управління ООН, запасів палива в усіх лікарнях у секторі Гази вистачить ще приблизно на 24 години.