Поcол Корнійчук підтвердив смерть 18 українців в Ізраїлі

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук спростував інформацію про загибель 23 українців під час війни в Ізраїлі. За його словами, МВС країни підтвердило смерть 18 українців.

Про це посол повідомив в ефірі телемарафону.

«У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація [про загибель 23 українців] не відповідає дійсності» — сказав він.

За словами Корнійчука, Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв війни в Ізраїлі.

Посол додав, що ситуація з українцями, які заблоковані в сектори Гази, залишається складною. У списку на евакуацію перебувають уже 308 людей. Корнійчук передбачає, що їхня кількість незабаром може збільшитися до 400.

З Ізраїлю вже евакуювали близько 450 українців трьома авіарейсами, о 23:00 19 жовтня до Румунії має вилетіти ще один рейс — на ньому 150 місць, уже викупили 18.

Уночі підтвердили загибель однієї українки в секторі Гази.