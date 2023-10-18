МВС Ізраїлю: Кількість загиблих українців зросла до 23

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський ​написав, що через війну Ізраїлю і ХАМАС загинули 23 українці.

«Унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу», — зазначив він.

Telegram / Ambassador Brodsky

Водночас речник МЗС України у коментарі «Бабелю» зазначив, що це дані Міністерства внутрішніх справ Ізраїлю, і вони приблизні, тоді як Київ має інформацію про 13 загиблих і 6 зниклих безвісти українців.