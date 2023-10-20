Медіа: ХАМАС уперше відпустив двох заручників

The Times of Israel, посилаючись на ізраїльського високопосадовця, зазначає, що звільненими заручницями є Джудіт Раанан та її дочка Наталі.

Угруповання ХАМАС уперше погодилося відпустити заручників — це громадянки США, матір із дочкою, повідомляє CNN із посиланням на джерела і додає, що жінок передали Червоному Хресту.

За словами їхнього рабина, вони мешкають у штаті Іллінойс, неподалік Чикаго, а в жовтні приїхали до Ізраїлю, щоб відсвяткувати 85-річчя родича та єврейські свята. Бойовики взяли їх у полон у кібуці Нахаль Оз, що поблизу кордону із сектором Гази.

The Times of Israel / Рабин Меїр Хехт від імені родини Раанан

Також ізраїльське видання пише, що Катар вів переговори з ХАМАС, аби ті звільнили матір та її доньку. Цьому сприяли і США.