Президент США прибув до Ізраїлю. Він підтримав версію ЦАХАЛ щодо удару по госпіталю Гази

Президент США Джо Байден прибув до Ізраїлю. Його зустріли премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу, президент Ісаак Герцог, посол Ізраїлю в США Майкл Герцог і тимчасова повірена у справах США Стефані Галлетт.
Про це пише Times of Israel.
За словами речника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, під час зустрічі з ізраїльськими посадовцями в Тель-Авіві Байден озвучить «складні запитання як справжній друг Ізраїлю» і підкреслить, що не хоче розширення конфлікту.
Візит президента США почнеться із зустрічі з премʼєр-міністром Біньяміном Нетаньягу, потім до них приєднаються члени військового кабінету Ізраїлю.
Під час свого візиту Байден також має зустрітися з ізраїльськими службами швидкого реагування, а також із родинами жертв і полонених. Перед відʼїздом Байден виступить із промовою та зустрінеться з президентом Ізраїлю Герцогом.
На шляху додому президент США планує поговорити з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом і президентом Єгипту Ас-Сісі замість запланованого саміту в Йорданії, який скасували після вибуху в лікарні в секторі Гази.
Під час зустрічі з Нетаньягу Байден прийняв ізраїльську версію про вибух у лікарні аль-Ахлі.
«Здається так, ніби це було зроблено іншою командою, а не вами», — сказав президент США.
Також Байден заявив, що через напади ХАМАС на Ізраїль зросла загинув 31 громадянин США.
«Терористичне угруповання ХАМАС убило понад 1 300 людей, і не буде перебільшенням стверджувати, що вони вбили, у тому числі 31 американця і взяли в заручники безліч людей, у тому числі дітей», — сказав він.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 3 000. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.
- 17 жовтня підконтрольне палестинському руху ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя заявило про авіаудар по лікарні Ахлі-Араб у секторі Гази. Як передає телеканал Al Jazeera, загинули близько 500 людей.
- Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що радар зафіксував вихідні ракетні обстріли у той самий момент, коли стався вибух у лікарні сектора Гази. За його словами, ЦАХАЛ також перехопив комунікацію між терористами — вона свідчить, що ракети випустив «Ісламський джихад». «Ісламський джихад» заперечує ці заяви.
- Рада Безпеки ООН 18 жовтня проведе відкрите засідання, присвячене подіям на Близькому Сході. Основною темою зустрічі має стати вибух у лікарні сектора Гази. Ініціаторами засідання стали росія та Обʼєднані Арабські Емірати. Імовірно, там виступлять представники Ізраїлю та Палестини.