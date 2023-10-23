Речник ЦАХАЛ назвав умову скасування наземної операції в секторі Гази

Ізраїль скасує наземну операцію у секторі Гази, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.
Про це сказав речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус в інтервʼю австралійському ABC.
«Якби ХАМАС вийшов зі своїх схованок, в яких вони ховаються за ізраїльськими цивільними, повернув наших заручників — усіх 212 — і здався беззастережно, тоді війна закінчилася б», — сказав Конрікус.
«Якщо вони цього не зроблять, нам, імовірно, доведеться піти і зробити це [почати наземну операцію в секторі Гази]», — додав він.
Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відклали, і натомість заявив, що ізраїльські військові «повністю ліквідують ХАМАС».
Водночас американський телеканал CNN із посиланням на джерела писав, що Білий дім тисне на Ізраїль, аби той відклав наземне вторгнення, щоб уможливити переговори про звільнення нових заручників.
«[Адміністрація] зажадала від ізраїльського керівництва затримки [із наступом] через прогрес із заручниками» та необхідність доставити вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази», — зазначив телеканал.
- 7 жовтня ХАМАС напав на Ізраїль. Станом на 22 жовтня Ізраїль продовжує готуватися до наземної операції в секторі Гази. Ізраїльська сторона заявляє про майже 1 500 загиблих своїх громадян, ХАМАС — про майже 5 тисяч загиблих палестинців. Також у цій війні загинули 18 українців.
- Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази для «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема через несприятливу погоду.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант 22 жовтня заявив, що майбутній наземний наступ у секторі Гази може тривати три місяці, «але він стане останнім, якщо Ізраїлю вдасться знищити терористичне угруповання ХАМАС».