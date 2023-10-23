Речник ЦАХАЛ назвав умову скасування наземної операції в секторі Гази

Ізраїль скасує наземну операцію у секторі Гази, якщо ХАМАС звільнить усіх заручників і здасться.

Про це сказав речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус в інтервʼю австралійському ABC.

«Якби ХАМАС вийшов зі своїх схованок, в яких вони ховаються за ізраїльськими цивільними, повернув наших заручників — усіх 212 — і здався беззастережно, тоді війна закінчилася б», — сказав Конрікус.

«Якщо вони цього не зроблять, нам, імовірно, доведеться піти і зробити це [почати наземну операцію в секторі Гази]», — додав він.

Конрікус не відповів, чому наземне вторгнення відклали, і натомість заявив, що ізраїльські військові «повністю ліквідують ХАМАС».

Водночас американський телеканал CNN із посиланням на джерела писав, що Білий дім тисне на Ізраїль, аби той відклав наземне вторгнення, щоб уможливити переговори про звільнення нових заручників.

«[Адміністрація] зажадала від ізраїльського керівництва затримки [із наступом] через прогрес із заручниками» та необхідність доставити вантажівки з гуманітарною допомогою до Гази», — зазначив телеканал.