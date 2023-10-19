Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку

Велика Британія та партнери запроваджують План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період на £127 мільйонів (приблизно $153 мільйони).
Про це повідомив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт на Форумі з безпекового співробітництва, передає Укрінформ.
За словами радника, Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну дипломатично, військово і фінансово.
Також він нагадав, що минулого тижня Британія оголосила про військову допомогу Україні на $122 мільйони. Пакет допоможе українським бійцям розміновувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури.
- 16 вересня Міністерство оборони Британії повідомило, що росія готується до обстрілів енергоінфраструктури України — окупанти завдаватимуть ударів, як і минулого року. Українська розвідка 20 вересня повідомила, що удари по енергетиці можуть початися вже в жовтні, зараз росія розвідує її стан. Підстанції «Укренерго» вже захистили від ракетних атак укріпленнями. Також Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, вони поки що зберігатимуться в Польщі та Румунії.
- У серпні премʼєр Денис Шмигаль казав, що в Україні вже відремонтували пʼять блоків атомних електростанцій. На той час залишалося завершити ремонт чотирьох.
- Раніше «Енергоатом» заявляв, що планує запустити всі блоки українських АЕС до опалювального сезону. А «Нафтогаз України» заявив, що Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку.