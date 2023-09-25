Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку

Очільник НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна цьогоріч вперше пройде опалювальний сезон лише за рахунок газу власного видобутку.

Про це він заявив в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Хочу нагадати, що ми збільшуємо газ власного видобутку, ці показники зростають. У 2023 році «Нафтогаз» пробурив рекордну кількість нових свердловин, і ми продовжимо цей тренд у наступному році. Цю зиму ми плануємо пройти за рахунок газу українського видобутку, і наші розрахунки підтверджують, що це можливо», — розповів Олексій Чернишов.

Голова Нафтогазу також переконаний, що опалювальний сезон держава пройде без потрясінь — газу не лише вистачить, але й вартість блакитного палива для населення не зміниться.

«Ми абсолютно впевнено дивимося в прийдешню зиму. Газу в нас достатньо, тарифи стабільні. Відтак прошу всіх споживачів забезпечувати енергоефективні заходи і поставитися відповідально до цього типу енергії. Бо це — український видобуток, наше з вами спільне досягнення», — закликав очільник «Нафтогазу».