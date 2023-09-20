ГУР: Удари по енергетиці можуть початися вже в жовтні — росія розвідує її стан

Наразі росія веде розвідку української енергетичної системи для подальших ударів по ній в осінньо-зимовий період.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, ворог вже накопичує ракети, але Україна посилено готується до такого сценарію. Юсов нагадав, що минулого року в найбільш масованій атаці на українську енергосистему росіяни використали 120 ракет за один раз. Наразі, за його словами, вони не можуть зробити такі запаси ракет.
- Про підготовку росії до обстрілів енергоінфраструктури України 16 вересня повідомляло Міноборони Британії. Там казали, що окупанти завдаватимуть ударів, як і минулого року.