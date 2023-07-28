«Енергоатом» готується до опалювального сезону запустити всі блоки українських АЕС

Голова «Енергоатому» Петро Котін в ефірі телемарафону заявив, що наразі компанія докладає зусилля, аби під час опалювального сезону забезпечити роботу всіх дев’яти енергоблоків атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території.

«Наступного тижня до мережі підʼєднають іще один енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт), який вийде з ремонту. Нам залишиться відремонтувати два блоки, і відповідно до графіка, орієнтовно в листопаді, всі дев’ять енергоблоків видаватимуть електроенергію», — сказав голова «Енергоатому».

Щодо ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, Петро Котін зауважив, що станція фактично залишається військовою базою російських загарбників. Також в офіційних звітах представників МАГАТЕ підтверджено мінування ядерного обʼєкта. Тому, за його словами, зараз головним завданням є звільнення ЗАЕС від російських окупантів.