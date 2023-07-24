«Енергоатом»: На ЗАЕС четвертий блок перевели в стан «гарячого зупину» — це порушення закону

На Запорізькій атомній електростанції на вимогу російських окупантів енергоблок № 4 перевели в стан «гарячий зупин».

Про це «Енергоатом» повідомив 24 липня.

Там заявили, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Зараз експлуатація енергоблока № 4 ЗАЕС має здійснюватися винятково в стані «холодний зупин».

Відповідно до законів України всі енергоблоки Запорізької АЕС мають перебувати в холодному стані. «Холодний зупин» наразі є найбільш безпечним режимом їхньої експлуатації, особливо після втрати надійного джерела водопостачання для Запорізької АЕС — Каховського водосховища, через підрив Каховської ГЕС.

«Гарячий зупин» відрізняється від холодного тим, що додатково відбирається з гарячої зони — зовнішнього контуру — перегріта вода. Вона має температуру близько 280 °С. Її використовують у системах централізованого опалення взимку, а також у системах гарячого водопостачання самої станції та Енергодару впродовж усього року.