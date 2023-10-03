Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів. До потреби вони будуть зберігатись у Польщі та Румунії

Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, половину з яких вироблять всередині країни, а половину закуплять за кордоном. Після прибуття іноземні вантажі зберігатимуться в Польщі та Румунії, доки не стануть потрібні.

Про це йдеться в матеріалі The Economist.

Герман Галущенко, міністр енергетики України, каже, що країна готується до нових атак на енергетичну систему, але оскільки вона більше не має надлишкових потужностей і мало запасного обладнання, вона набагато вразливіша, ніж минулого року. Союзники України виділили гроші, але більша їх частина прямує через міжнародні фінансові організації. Процеси закупівлі обладнання йдуть дуже повільно.

За фінансової та фізичної допомоги своїх союзників українські інженери цілодобово працюють над тим, щоб відремонтувати все що можна до майбутньої зими. Це відбувається на додаток до регулярного технічного обслуговування системи із застарілим обладнанням.

Відповідно до звіту Програми розвитку ООН, енергетичні потужності у квітні 2023 року знизилися на 51% порівняно зі станом незадовго до російського вторгнення у лютому 2022 року. Через втрату контролю над Запорізькою АЕС (найбільша у Європі) потужність атомної енергетики знизилась на 44%.