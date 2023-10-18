У Берліні невідомі атакували синагогу коктейлями Молотова

У столиці Німеччини невідомі кинули коктейлі Молотова у єврейську синагогу на тлі зростання антисемітських настроїв після початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.
Про це написали в офіційному акаунті громади Kahal Adass Jisroel, а також підтвердили в поліції Берліну.
Десятки поліцейських проводили розслідування перед синагогою. Усю вулицю огородили та перекрили для руху. Комплекс будівель громади Kahal Adass Jisroel у центрі Берліна містить не тільки синагогу, а ще дитячий садок, школу єшиви та громадський центр.
Поліція також повідомила, що вночі на 18 жовтня відбулися сутички між мусульманськими іммігрантами та поліцією в районах Нойкельн і Кройцберг, а також біля Бранденбурзьких воріт, під час яких кілька офіцерів були поранені.
Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня поліція Німеччини посилила охорону єврейських установ, але невідомі продовжують зривати ізраїльські прапори з будинків по всій країні.
- Днями в Берліні невідомі малювали зірки Давида на єврейських будинках. На одному з будинків намалювали перекреслену єврейську зірку Давида й написали Gaza, а також спалили машину, яка стояла поблизу. На інших спорудах люди теж знаходять намальовані зірки Давида, а також антисемітські написи. У 1930-х нацисти малювали білою фарбою зірки Давида на єврейських підприємствах.
- 7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — понад 3 000. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. У секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.