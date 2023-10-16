У Берліні невідомі малюють зірки Давида на єврейських будинках — колись так робили нацисти

У Берліні невідомі на одному з будинків намалювали перекреслену єврейську зірку Давида й написали Gaza, а також спалили машину, яка стояла поблизу.

Про це пише німецька газета Bild.

Поблизу місця вандалізму розташовані памʼятні знаки про єврейські родини, яких депортували або вбили нацисти в минулому столітті.

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На інших спорудах люди теж знаходять намальовані зірки Давида, а також антисемітські написи. У 1930-х нацисти малювали білою фарбою зірки Давида на єврейських підприємствах.

У розпорядженні Bild зʼявилася доповідь поліції про оцінку загрози в Берліні після початку війни в Ізраїлі. Там ідеться, що в місті ситуація підвищеного ризику, і є ймовірність нападів на ізраїльтян чи євреїв, а також атак на єврейські установи. До категорії високої ймовірності правоохоронці віднесли антисемітські та антиізраїльські вигуки, прапори, плакати і прославляння ХАМАС, кидання каміння тощо.

Що відбувається в Ізраїлі

7 жовтня сили ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав бомбардування сектора Гази. З ізраїльського боку вже щонайменше 1 400 загиблих, з палестинського — майже 2 700. Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 12, ще 8 вважаються зниклими безвісти. ООН заявляла про численні порушення прав людини з обох сторін.

Увечері 13 жовтня перші підрозділи ізраїльської піхоти й танки увійшли до сектора Гази. Вони зачищатимуть територію і шукатимуть заручників у рамках «локального рейду». Углиб Гази ЦАХАЛ поки що не заходив. The New York Times із посиланням на джерела в ЦАХАЛ повідомляв, що наземну операцію в секторі Гази відклали на кілька днів, зокрема, через несприятливу погоду.