ЦАХАЛ оголосив про створення гуманітарної зони на півдні сектора Гази. Радбез ООН проведе засідання щодо Близького Сходу. Що сталося за ніч

Після кількох днів переговорів армія оборони Ізраїлю оголосила про створення гуманітарної зони на півдні сектора Гази — в районі Аль-Мавасі, неподалік від Хан-Юніса. Там надаватимуть міжнародну допомогу.

Про це пише The Times of Israel.

Також Армія оборони Ізраїлю закликала мешканців сектора Гази евакуюватись з півночі на південь.

Ліван випустив протитанкову керовану ракету по півночі Ізраїлю. За даними Армії оборони Ізраїлю, це щонайменше сьома ракета, випущена «Хезболлою» за останню добу.

ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь. Інформації про постраждалих наразі немає.

Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що радар зафіксував вихідні ракетні обстріли у той самий момент, коли стався вибух у лікарні сектора Гази. За його словами, ЦАХАЛ також перехопив комунікацію між терористами — вона свідчить, що ракети випустив «Ісламський джихад».

«Ісламський джихад» заперечує ці заяви. Угруповання звинувачує Ізраїль у «намаганні уникнути відповідальності за жорстоку різанину, яку він скоїв».

У кількох країнах почалися масові протести через атаку по лікарні у секторі Гази. Зокрема, вони пройшли у Туреччині, Йорданії, Єгипті, Тунісі, Сирії, Лівані, Ємені та Ірані.

Президент США Джо Байден має приземлитися в Ізраїлі о 10 ранку за київським часом. За словами речника з нацбезпеки Джона Кірбі, Байден планує поставити премʼєр-міністру Біньяміну Нетаньягу кілька «складних запитань як друг Ізраїлю» щодо стратегії війни в секторі Гази.

Рада Безпеки ООН 18 жовтня проведе відкрите засідання, присвячене подіям на Близькому Сході. Основною темою зустрічі має стати вибух у лікарні сектора Гази.

Ініціаторами засідання стали росія та Обʼєднані Арабські Емірати. Імовірно, там виступлять представники Ізраїлю та Палестини.

Йорданія скасувала запланований 18 жовтня чотиристоронній саміт щодо ситуації в секторі Гази, повідомляє телеканал Al Jazeera з посиланням на голову МЗС країни Аймана ас-Сафаді.