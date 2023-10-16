З Ізраїлю евакуювали другу групу з 155 українців

З Ізраїлю вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України, серед яких 107 жінок та 23 дитини.

Про це повідомили у посольстві України.

Рейс авіакомпанії HiSky вирушив до міста Клуж у Румунії з аеропорту «Бен-Гуріон» у Тель-Авіві.

«Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України», — зазначили у диппредставництві.