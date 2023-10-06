Сину ​​Гладковського повідомили про підозру у справи про розкрадання в оборонці

НАБУ і САП заочно повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю та ексгендиректору «Укрспецекспорту» Павлу Букіну.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Слідство встановило, що екскерівник «Укрспецекспорту» Букін уклав із компанією, підконтрольною Гладковському, договір про придбання бортового радіоелектронного обладнання за приблизно $450 тисяч. Ціна виявилася завищеною майже в 7 разів.

Наразі Ігор Гладковський перебуває поза межами України.

Про яку справу йдеться?

У 2019 році розслідування Bihus.Info виявило, що син заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського є одним з організаторів схем з розкрадання в оборонному комплексі.

Згідно з розслідуванням, оборонні заводи закуповували для техніки деталі з росії, а запчастини завозилися контрабандою без перевірки якості. Контрабанду відмивали через фірми, які контролювали особи, наближені до «Укроборонпрому». До схеми також причетні власник «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнер Віталій Жуков.

Національне антикорупційне бюро оголосило підозри шістьом фігурантам у справі про розкрадання коштів у сфері оборони.

Згодом Подільський районний суд зобовʼязав журналістів Bihus.Info спростувати інформацію про причетність Ігоря Гладковського до розкрадань у сфері оборони, але Київський апеляційний суд скасував це рішення.

Наприкінці грудня 2020 року НАБУ завершило розслідування проти сина Гладковського.

22 квітня 2021 року НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського, а 26 квітня йому вручили обвинувальний акт.