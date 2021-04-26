У САП підтвердили, що вручили Гладковському-молодшому обвинувальний акт

Сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю вручили обвинувальний акт.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
У відомстві зазначили, що Гладковський-молодший сам з’явився у САП зранку 26 квітня.
«Прокурори сьогодні зранку вручили йому обвинувальний акт, найближчим часом акт буде скерований до суду», — повідомила речниця відомства Ольга Постолюк.
У САП не мають інформації, коли Ігор Гладковський повернувся з-за кордону. Але видання «Громадське» та Укрінформ з посиланням на джерела повідомляють, що він прилетів до аеропорту «Бориспіль» напередодні вночі — його не затримували. «РБК-Україна» з посиланням на джерела уточнює, що він прибув рейсом із Франкфурта разом зі своїм батьком — Олегом Гладковським.
Нагадаємо, 22 квітня НАБУ оголосило Гладковського-молодшого в розшук. Про підозру йому повідомили ще 21 грудня 2020 року.
Слідство встановило, що він разом з низкою осіб у 2015—2017 роках створив корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам держконцерну «Укроборонпром», залучивши до цього компанію «Оптимумспецдеталь» та інші фірми.
На думку слідчих, «Оптимумспецдеталь» отримувала преференції під час укладення договорів і розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За це син Гладковського отримував вигоду, що за домовленостями мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. Так, тільки за одним договором Гладковський отримав 950 тисяч гривень. Його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом).
- У лютому 2019 року журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, згідно з яким син ексзаступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігор є одним з організаторів схем розкрадання в оборонному комплексі.
- Згідно з розслідуванням, оборонні заводи закуповували для техніки деталі з Росії, а запчастини завозили контрабандою без перевірки якості. Контрабанду відмивали через фірми, які контролювали наближені до «Укроборонпрому» особи. До схеми також причетні власник «Оптимумспецдеталі» Андрій Рогоза та його бізнес-партнер Віталій Жуков.