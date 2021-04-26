В САП подтвердили, что вручили Гладковскому-младшему обвинительный акт

Сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю вручили обвинительный акт.

Эту информацию «Бабелю» подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Гладковский-младший сам явился в САП утром 26 апреля.

«Прокуроры сегодня утром вручили ему обвинительный акт, в ближайшее время акт будет направлен в суд», — сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

В САП не располагают информацией, когда Игорь Гладковский вернулся из-за границы. Но издание «Громадське» и Укринформ со ссылкой на источники сообщают, что он прилетел в аэропорт «Борисполь» накануне ночью — его не задерживали. «РБК-Украина» со ссылкой на источники уточняет, что он прибыл рейсом из Франкфурта вместе со своим отцом — Олегом Гладковским.