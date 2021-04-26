В САП подтвердили, что вручили Гладковскому-младшему обвинительный акт

Сыну бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорю вручили обвинительный акт.
Эту информацию «Бабелю» подтвердили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что Гладковский-младший сам явился в САП утром 26 апреля.
«Прокуроры сегодня утром вручили ему обвинительный акт, в ближайшее время акт будет направлен в суд», — сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.
В САП не располагают информацией, когда Игорь Гладковский вернулся из-за границы. Но издание «Громадське» и Укринформ со ссылкой на источники сообщают, что он прилетел в аэропорт «Борисполь» накануне ночью — его не задерживали. «РБК-Украина» со ссылкой на источники уточняет, что он прибыл рейсом из Франкфурта вместе со своим отцом — Олегом Гладковским.
Напомним, 22 апреля НАБУ объявило Гладковского-младшего в розыск. О подозрении ему сообщили еще 21 декабря 2020 года.
Следствие установило, что подозреваемый вместе с рядом лиц в 2015—2017 годах создал коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна «Укроборонпром» с использованием компании «Оптимумспецдеталь» и других фирм.
По мнению следователей, «Оптимумспецдеталь» получала преференции при заключении договоров с предприятиями «Укроборонпрома». За это сын Гладковского получал выгоду, которая по договоренностям составляла 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Так, только по одному договору Гладковский получил 950 тысяч гривен. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
- В феврале прошлого года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому сын экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского является одним из организаторов схем хищения в оборонном комплексе.
- Согласно расследованию, оборонные заводы закупали для техники детали из России, а запчасти завозили контрабандой без проверки качества. Контрабанду отмывали через фирмы, которые контролировали приближенные к «Укроборонпрому» лица. К схеме также причастны владелец фирмы «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и его бизнес-партнер Виталий Жуков.