Хищения в оборонке: НАБУ разыскивает Игоря Гладковского — сына бывшего заместителя секретаря СНБО

Фигуранта дела о хищениях в оборонной сфере Игоря Гладковского объявили в розыск. Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило в Facebook.
Следствие считает, что он скрывается от следователей и суда, чтобы избежать уголовной ответственности. Гладковского вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и, в связи с неявкой, повторно на 20 и 21 апреля, чтобы он получил копии обвинительного акта. Однако Гладковский трижды не явился.
Отметим, что разыскиваемый — сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Гладковскому-младшему о подозрении сообщили 21 декабря 2020 года. Следствие установило, что подозреваемый вместе с еще рядом лиц в 2015—2017 годах создали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям госконцерна «Укроборонпром» с использованием компании «Оптимумспецдеталь» и других фирм.
По мнению следователей, «Оптимумспецдеталь» получала преференции при заключении договоров с предприятиями «Укроборонпрома». За это сын Гладковского получал выгоду, которая по договоренностям составляла 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Так, только по одному договору Гладковский получил 950 тысяч гривен. Его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).
- В феврале прошлого года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, согласно которому сын экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского является одним из организаторов схем хищения в оборонном комплексе.
- Согласно расследованию, оборонные заводы закупали для техники детали из России, а запчасти завозились контрабандой без проверки качества. Контрабанду отмывали через фирмы, которые контролировали лица, приближенные к «Укроборонпрому». К схеме также причастны владелец фирмы «Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и его бизнес-партнер Виталий Жуков.