Хищения в оборонке: НАБУ разыскивает Игоря Гладковского — сына бывшего заместителя секретаря СНБО

Фигуранта дела о хищениях в оборонной сфере Игоря Гладковского объявили в розыск. Об этом Национальное антикоррупционное бюро сообщило в Facebook.

Следствие считает, что он скрывается от следователей и суда, чтобы избежать уголовной ответственности. Гладковского вызвали в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на 16 апреля и, в связи с неявкой, повторно на 20 и 21 апреля, чтобы он получил копии обвинительного акта. Однако Гладковский трижды не явился.

Отметим, что разыскиваемый — сын бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.