Розкрадання в оборонці: НАБУ розшукує Ігоря Гладковського — сина колишнього заступника секретаря РНБО

Фігуранта справи про розкрадання в оборонній сфері Ігоря Гладковського оголосили в розшук. Про це Національне антикорупційне бюро повідомило у Facebook.

Слідство вважає, що він переховується від слідчих та суду, аби уникнути кримінальної відповідальності. Гладковського викликали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на 16 квітня та, у зв’язку з неявкою, повторно на 20 та 21 квітня, аби він отримав копії обвинувального акта. Однак Гладковський тричі не з’явився.

Зазначимо, що розшукуваний — син колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.