Польща вимагає від України не призупинити позов до Світової організації торгівлі, а відкликати його

Польща вважає недостатнім рішення України «поставити на паузу» розгляд скарги у Світовій організації торгівлі, яку подавали через ембарго на зерно. Про це заявив міністр сільського господарства Роберт Телус.

«Ми не знаємо, що означає призупинення позову. Ми вимагаємо його відкликати, тому що він безпідставний та абсурдний. Ми звертаємось до України — якщо ми хочемо покращити наші відносини, цю скаргу треба відкликати і не говорити ні про яке її «призупинення», — заявив Телус.

Польща поки не отримала підтвердження від Світової організації торгівлі про те, що Україна подала заявку на призупинення позову.

5 жовтня Україна повідомила, що призупинила розгляд скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі. Зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ.