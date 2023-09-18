PAP: Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна

Після заяви України про позов в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.
Про це агенції PAP повідомило джерело в ЄС.
За словами джерела, Польща, Угорщина і Словаччина побоюються, що Україна може використати інформацію, надану в межах координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ.
Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що його країна обговорюватиме питання спільної аграрної політики 27 країн ЄС на засіданні Ради ЄС.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼятьох країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн і закликала їх бути конструктивними.