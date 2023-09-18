PAP: Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна

Після заяви України про позов в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.

Про це агенції PAP повідомило джерело в ЄС.

За словами джерела, Польща, Угорщина і Словаччина побоюються, що Україна може використати інформацію, надану в межах координаційної платформи, проти цих трьох країн у процедурі СОТ.

Посол Польщі в ЄС Анджей Садось заявив, що його країна обговорюватиме питання спільної аграрної політики 27 країн ЄС на засіданні Ради ЄС.