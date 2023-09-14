Парламент Болгарії скасував заборону на імпорт українського зерна

Національні збори Болгарії проголосували за скасування заборони на імпорт українських зернових з 15 вересня.

Про це пише болгарське видання «Новини 24/7».

За проголосували 124 депутати, 69 голосували проти, вісім утрималися. За день до цього проєкт рішення затвердив Комітет з питань економічної політики та інновацій.