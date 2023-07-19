Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина попросять ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна

Євросоюз у травні дозволив пʼяти країнам заборонити внутрішні продажі української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, дозволивши при цьому транзит цих вантажів на експорт до інших країн, зокрема до інших країн ЄС. Дія цієї заборони завершується 15 вересня.

Він сказав, що більшість із пʼяти членів дотримуються думки, що заборона має діяти до 31 грудня.

«Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри та все, що вона виробляє й експортує до Європи, засмучує ринок. Така сама ситуація з курячим мʼясом, яйцями, медом», — сказав Надь.

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував всі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.