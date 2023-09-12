Україна готує позов проти Польщі через зернове ембарго

Україна подасть на Польщу в арбітраж Світової організації торгівлі через зернове ембарго.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Україна, попри війну і блокування росією наших портів, дотримується своїх зобовʼязань як за Угодою про асоціацію з ЄС, так і за правом СОТ. Ми не мали й не маємо намірів шкодити польським фермерам. Ми дуже цінуємо підтримку від польського народу і польських родин. Але у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму Україна буде змушена звернутись до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ [Генеральна угода з тарифів і торгівлі]», — заявив Шмигаль.

Слова премʼєра про передвиборчий популізм повʼязані з тим, що 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори для обрання всього складу Сейму та Сенату.