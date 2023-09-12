Польща не імпортуватиме українське зерно, навіть якщо ЄС це дозволить

Польща не відновлюватиме імпорт зерна з України, навіть якщо Європейський Союз скасує заборону на це.

Так заявив польський премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.

«Польща не дозволить затопити себе українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселю, ми не відкриємо наші кордони», — написав він у X (Twitter).

І додав, що Польща відкрила «свої серця і помешкання» для українських переселенців, але коли справа стосується інтересів польських фермерів, уряд діятиме для їхнього захисту.