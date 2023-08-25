Пʼять країн ЄС виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року

Пʼять країн ЄС — Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія і Словаччина — виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця року.
Про це заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус, передає Reuters.
Європейський Союз у травні дозволив пʼятьом сусідам України заборонити внутрішній продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника, але дозволив транзит таких вантажів на експорт до інших країн. Дія цієї заборони має закінчитися 15 вересня.
«Ми підтримуємо заборону імпорту в наші країни до кінця року. Я хочу сказати, що навіть якщо це не вдасться, деякі країни запровадять свої власні обмеження. Наша декларація зрозуміла», — заявив Телус.
Міністри сільського господарства згаданих держав також погоджуються з тим, що вони підтримують субсидії на транзит зерна і хочуть, щоб до списку заборон на імпорт додали й інші продукти, такі як малина у випадку Польщі, додав польський міністр.
- 19 липня міністри сільського господарства Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини і Словаччини зустрічалися у Варшаві (Польща), щоб обговорити імпорт сільгосппродукції з України. Вони вважають, що ембарго на ввезення продукції з України необхідно продовжити до кінця року.
- Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що якщо Євросоюз не збереже заборону імпорту зерна з України в ці пʼять країн після 15 вересня, її введуть односторонньо. Водночас транзит українського продовольства через ці країни продовжать, наголосив Моравецький.
- Перший віцепремʼєр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко 19 липня заявила, що Україна може застосувати дзеркальні заходи, якщо Європейський Союз продовжить заборону імпорту української агропродукції до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії й Румунії. Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль закликав Польщу відкрити кордони для експорту українського зерна.