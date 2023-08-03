Польща з 15 вересня закриває кордон для української аграрної продукції

Польща з 15 серпня закриє кордон для українського зерна. Про це 3 серпня заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
«Навіть якщо ЄС не ухвалить такого рішення, ми закриємо кордон для українських продуктів після 15 вересня. Я думаю, що деякі з пʼяти прифронтових країн вчинять так само. Це не проти когось, а задля благополуччя польських фермерів», — сказав міністр Роберт Телус.
Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки.
- Уже 15 квітня Польща заборонила ввозити зерно та інше продовольство з України, також там вирішили ввести заборону на їх транзит. Згодом про заборону імпорту заявили в Угорщині та Словаччині. Єврокомісія вирішила виділити додаткові €100 мільйонів для допомоги фермерам, які зазнали збитків.
- 2 травня Європейська комісія офіційно тимчасово до червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України, потім заборону продовжили до 15 вересня 2023 року. У цей період згадані товари можуть імпортуватись у всі держави ЄС, окрім Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію може здійснюватися транзит української продукції.
- У середині липня Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина заявили, що звернуться до Європейського Союзу з проханням продовжити заборону імпорту українського зерна. Більшість із пʼяти членів дотримуються думки, що заборона має діяти до 31 грудня.