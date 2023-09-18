Україна судитиметься з Польщею, Угорщиною та Словаччиною через зернове ембарго

Україна подасть на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго.

Про це пише Politico.

Заступник міністра економіки України і торговий представник України Тарас Качка вважає, що «важливо довести, що ці дії є юридично неправильними», тому Київ розпочне судові процеси.

«У наших очах ці заходи Угорщини та Польщі є заявою про повну недовіру до Європейської комісії», — сказав Качка.

Також він додав, що Україна готується дати відповідь на експорт польських овочів і фруктів.