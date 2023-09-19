Премʼєр Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонне ембарго на імпорт українського зерна. Водночас український уряд пропонує ЄС і країнам-сусідам компроміс.
Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, Україна вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів. Також уряд планує ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до пʼяти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.
Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також почнуть антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі цьогорічної статистики.
«Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», — зазначив Шмигаль.
- 28 квітня 2023 року Єврокомісія досягла угоди з Польщею, Болгарією, Угорщиною, Румунією і Словаччиною щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Протягом 2 травня — 5 червня діяла заборона на вільний обіг української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику в цих пʼяти країнах. Потім угоду продовжили до 15 вересня. Ембарго ввели через те, що фермери з Польщі та інших країн виходили на акції протесту. Аграрії скаржилися, що українське зерно осідає в країнах, його не експортують далі, через що різко впали закупівельні ціни на зернові.
- Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина виступають за заборону імпорту українського зерна до кінця 2023 року. Болгарія ж скасувала заборону на імпорт українського зерна.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- Єврокомісія зреагувала на односторонні заборони імпорту українського зерна від трьох країн і закликала їх бути конструктивними.
- Україна готує позов на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Після цієї заяви джерело в ЄС повідомило агенції PAP, що Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.