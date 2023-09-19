Премʼєр Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна

Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонне ембарго на імпорт українського зерна. Водночас український уряд пропонує ЄС і країнам-сусідам компроміс.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів. Також уряд планує ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до пʼяти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.

Водночас Україна вже подала формальний запит до Польщі, Угорщини та Словаччини про порушення норм Світової організації торгівлі. Також почнуть антидискримінаційне розслідування проти недружніх дій цих країн у торговельній сфері на основі цьогорічної статистики.

«Якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгоджені з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо наших товарів, ми ухвалимо рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із зазначених країн», — зазначив Шмигаль.