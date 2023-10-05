Україна призупинила розгляд скарги в СОТ на Польщу, Угорщину і Словаччину

Заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ призупинив розгляд скарги на Польщу, Угорщину і Словаччину у Світовій організації торгівлі.
Про це він сказав журналістам у Брюсселі, пише Інтерфакс-Україна.
«Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема [експорту української агропродукції] буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота», — анонсував Качка.
Він підкрелив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ.
«Ми не у спорі — ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили [до СОТ] цю справу, для консультацій є 60 днів», — пояснив він.
За словами Качки, Київ уже врегулював питання митного оформлення товарів, які йдуть транзитом через пʼять сусідніх країн. Урядовець назвав це великим спільним досягненням.
Говорячи про ситуацію з Польщею, Качка висловив сподівання, що сторони зможуть повернутися до обговорення експорту агропродукції після виборів.
- 15 вересня Єврокомісія не стала продовжувати дію ембарго на українське зерно. Польща заявила, що продовжить його в односторонньому порядку. Згодом про такі самі кроки заявили Угорщина та Словаччина.
- 18 вересня стало відомо, що Україна готує позов на Польщу, Угорщину й Словаччину в арбітраж Світової організації торгівлі (СОТ) через зернове ембарго. Після цієї заяви джерело в ЄС повідомило агенції PAP, що Польща, Угорщина та Словаччина припинять участь у роботі платформи щодо українського зерна.
- 19 вересня премʼєр Шмигаль запропонував Польщі, Угорщині та Словаччині компроміс щодо експорту зерна. Україна вже представила Європейській комісії план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів. Також уряд планує ухвалити постанову, яка передбачає, що товари, які йдуть в режимі експорту до пʼяти держав-сусідів, будуть отримувати верифікацію та погодження від українського Мінекономіки.