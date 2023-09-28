Китай забирає усіх своїх панд із зоопарків США. Це така форма дипломатії

Китай збирається найближчим часом повернути всіх своїх панд, які живуть у зоопарках у США.
Про це пише Bloomberg.
Три панди з Національного зоопарку Вашингтону мають повернутися до Китаю до грудня, а із зоопарків Атланти, Сан-Дієго і Мемфісу або вже поїхали до КНР, або зроблять це до кінця наступного року.
Пекін давно використовує «дипломатію панд», щоб заслужити прихильність, винагородити друзів і покарати недругів. США втрачають китайських панд саме тоді, коли відносини між США та Китаєм досягли історичного мінімуму.
Сполучені Штати отримали перших панд після того, як президент Річард Ніксон нормалізував відносини з КНР у 1972 році. Дослідження 2013 року виявило кореляцію між урановими угодами й тимчасовою передачею панд Канаді та Франції. У 2018 році Китай позичив Фінляндії панд на честь сторіччя незалежності країни.
Однак є і неполітичні причини, чому панди зараз можуть повернутися додому. Одне з пояснень — усі панди, які покидають американські зоопарки, досягають того віку, коли все одно мали повернуться в Китай. Повернення деяких панд відкладали через пандемію COVID-19.
Оскільки панди вже не вважаються видом, що перебуває під загрозою зникнення, Китай будує власну мережу національних парків і, ймовірно, не має потреби відправляти їх за кордон для збереження і розведення.
Китай вважає панд національним надбанням.
- Напруженість у відносинах між Китаєм і США посилилася після того, як 3 серпня 2022 року на Тайвань з офіційним одноденним візитом прибула спікерка Палати представників Ненсі Пелосі. Вона стала найвищим політиком Штатів, який відвідав Тайвань від 1997 року. Китай на знак протесту запровадив санкції проти Пелосі та розпочав чотириденні військові навчання, оточивши Тайвань. Після цих навчань він оголосив нові та заявив, що вони відтепер будуть «регулярними». Тайвань заявив, що останні навчання нагадували «репетицію захоплення острова».
- Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що не погоджується з моделлю «одна країна — дві системи», яку запропонував Китай. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу КНР. Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликає Китай готуватися до війни та збільшує оборонний бюджет.
- У червні 2023 року президент США Джо Байден назвав президента Китаю Сі Цзіньпіна диктатором одразу після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну, спрямованого на послаблення напруженості між країнами. Китай назвав провокацією слова Байдена.
- Раніше в Пекіні Блінкен заявив, що Китай знову пообіцяв не постачати росії зброю для війни в Україні. Однак США турбують китайські фірми, які можуть надавати технології країні-агресору.