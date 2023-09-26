Суд залишив під вартою колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, але заставу зменшив

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 26 вересня залишила під вартою до 16 жовтня колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва, але зменшила розмір застави з 55 мільйонів до 45 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Центр протидії корупції та громадська організація Transparency International Ukraine.

Захист Князєва просив цілодобовий домашній арешт, а не тримання під вартою. Сам же підозрюваний на засіданні казав, що не збирається переховуватися від правосуддя і готовий відбувати покарання, якщо його визнають винним. Він скаржився, що його рахунки, а також рахунки родичів заарештовані, тому він не може внести заставу. Тримання під вартою Князєв назвав фактичним безальтернативним запобіжним заходом.

Суд погодився лише зменшити заставу і залишити його під вартою.

Князєву не вперше зменшують розмір застави. Ще у травні її розмір сягав 107,3 млн грн, а вже в кінці місяця 75 млн грн. У вересні суд зменшив суму застави до 55 мільйонів.