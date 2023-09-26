У Нагірному Карабаху через вибух на АЗС загинули 20 людей, 290 постраждали

Увечері 25 вересня у невизнаному Нагірному Карабаху вибухнув резервуар із паливом. Відомо про 20 загиблих, сімох із них ідентифікували, 13 ше ні.
Про це повідомляє news.am.
Поранені 290 людей, є зниклі безвісти.
Вибух стався поблизу траси Степанакерт — Аскеран. Місцеві медіа повідомляють, що вибухнула цистерна, з якої біженцям із Карабаху мали надати бензин для переїзду до Вірменії.
- Азербайджан 19 вересня оголосив про початок «антитерористичної операції» в Нагірному Карабаху для «відновлення конституційного ладу». Після доби боїв та обстрілів невизнана НКР капітулювала, а президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про відновлення суверенітету країни.
- 21 вересня в місті Євлах пройшла зустріч представників вірменського населення Карабаху й влади Азербайджану. На ній сторони обговорювали реінтеграцію вірменського населення Карабаху до Азербайджану, відновлення інфраструктури й гуманітарні питання. Вірменам регіону пообіцяли паливо, продовольство і медичну допомогу.