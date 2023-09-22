Азербайджан передбачає амністію бійцям Нагірного Карабаху, які складуть зброю і здадуться.
Про це агентству Reuters заявив радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики.
«Навіть щодо колишніх військових і учасників бойових дій, якщо їх можна так класифікувати, навіть для них ми передбачаємо амністію», — сказав Хікмет Гаджиєв.
За його словами, деякі бойовики Карабаху заявили, що чинитимуть опір, незважаючи на угоду про припинення вогню, яка набула чинності 20 вересня.
Він додав, що вірмени Карабаху звернулися з проханням про гуманітарну допомогу, і перші вантажі доставлять 22 вересня. За словами Гаджиєва, Азербайджан хоче мирної реінтеграції вірменів Карабаху.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але він заселений вірменами.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Бої тривали добу. Вдень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилося на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, цього дня в Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких цивільні. Понад 200 людей дістали поранень, переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.
- 21 вересня в азербайджанському місті Євлах відбулася зустріч представників Азербайджану і вірменських мешканців Нагірного Карабаху. Обговорили реінтеграцію вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури й організацію діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.
- Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян запропонував Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй направити миротворців ООН у Нагірний Карабах.