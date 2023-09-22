Вірменія закликала ООН відправити миротворців у Нагірний Карабах

Вірменія запропонувала Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй направити миротворців ООН у Нагірний Карабах.
Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.
«Закликаю негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою моніторингу прав людини, гуманітарного стану та ситуації з безпекою», — наголосив він.
Також він наполягає, що потрібно вивести з населених пунктів Карабаху представників армії та правоохоронних органів Азербайджану.
Голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, у свою чергу, зазначив, що дії Баку в Карабаху відповідали статуту ООН.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але він заселений вірменами.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Бої тривали добу. Вдень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилося на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, цього дня в Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких цивільні. Понад 200 людей дістали поранень, переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.
- 21 вересня в азербайджанському місті Євлах відбулася зустріч представників Азербайджану і вірменських мешканців Нагірного Карабаху. Обговорили реінтеграцію вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури й організацію діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.