Вірменія закликала ООН відправити миротворців у Нагірний Карабах

Вірменія запропонувала Раді безпеки Організації Обʼєднаних Націй направити миротворців ООН у Нагірний Карабах.

Про це під час виступу в ООН заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян.

«Закликаю негайно розгорнути міжвідомчу місію ООН у Нагірному Карабаху з метою моніторингу прав людини, гуманітарного стану та ситуації з безпекою», — наголосив він.

Також він наполягає, що потрібно вивести з населених пунктів Карабаху представників армії та правоохоронних органів Азербайджану.

Голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов, у свою чергу, зазначив, що дії Баку в Карабаху відповідали статуту ООН.